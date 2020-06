Nuove voci dalla Spagna sul futuro del campione della Juventus Cristiano Ronaldo che parlano di un suo possibile ritorno al Real Madrid.

Con le squadre pronte a tornare in campo per terminare la stagione, dopo il lungo stop dovuto all’emergenza coronavirus, le dirigenze dei club di Serie A continuano a lavorare sul calciomercato. In vista della prossima stagione, le società stanno valutando quali possano essere le mosse in entrata ed uscita per puntellare al meglio le rose. Per questo motivo si susseguono le indiscrezioni di mercato in merito alle possibili operazioni. Tra queste, una spaventa particolarmente i tifosi della Juventus: il possibile addio di Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna si parla di un incontro nelle prossime settimane tra Florentino Perez e Zinedine Zidane per parlare del ritorno al Real Madrid di CR7 dopo due anni in bianconero.

Leggi anche —> Juventus, Paulo Dybala: “Aspetto ancora il rinnovo. Barcellona? Sarebbe bello”

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo potrebbe tornare al Real Madrid

Tornano di moda le voci su un possibile addio alla Juventus della stella portoghese Cristiano Ronaldo. Il giocatore è arrivato a Torino nel 2018 dal Real Madrid per oltre 100 milioni di euro, operazione che venne ribattezzata come il “trasferimento del secolo”. A distanza di quasi due anni dall’arrivo in bianconero, si parla di un suo possibile ritorno in Spagna ai Blancos. A riferirlo è il portale sportivo iberico Don Diario, il quale sostiene che nelle prossime settimane si dovrebbe tenere un incontro tra il presidente Florentino Perez ed il tecnico Zinedine Zidane proprio per discutere del ritorno di CR7.

Se realmente dovesse concretizzarsi l’ipotesi della vendita del cinque volte vincitore del Pallone d’Oro nelle casse della Juventus arriverebbero circa 60 milioni di euro, valore attuale del cartellino del centravanti portoghese. Inoltre, il bilancio del club bianconero si alleggerirebbe notevolmente considerando il costosissimo ingaggio di Ronaldo che percepisce circa 31 milioni di euro a stagione netti, stipendio che lo rende il giocatore più pagato in Serie A.

Quella di un ritorno nella capitale spagnola sembra non essere l’unica strada per Ronaldo nel caso decidesse di lasciare l’Italia. Il fenomeno portoghese, come riporta Don Diario, sarebbe finito anche nel mirino del Manchester United, dove ha militato tra il 2003 ed il 2009, e lo Sporting Lisbona, club che lo ha lanciato nel 2002 e dove è cresciuto nelle giovanili.

Leggi anche —> Coppa Italia 2020: il calendario delle semifinali e dove vedere le gare

Non è esclusa l’ipotesi anche di un trasferimento in Mls, il maggiore campionato statunitense, dove Ronaldo potrebbe concludere la carriera.