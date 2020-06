Gelo tra Merkel e Trump: i tedeschi rifiutano il G7 e gli Usa ritirano le truppe

Gelo tra Merkel e Trump: il presidente Usa sta studiando un parziale ritiro delle truppe di stanza in questo paese. La cancelliera non va al G7

ll governo tedesco è stato ufficialmente informato da Washington che il presidente Donald Trump sta studiando un parziale ritiro delle truppe dalla Germania. Una ipotesi che la stampa americana stava avanzando da qualche giorno. Le autorità tedesche hanno rifiutato di commentare in mancanza di una comunicazione formale. I piani di Trump, ancora in attesa di una decisione finale, hanno suscitato scalpore che il governo del cancelliere Angela Merkel sta cercando di restringere. Il primo a venire alla ribalta è stato il ministro della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, e lo ha fatto per difendere la rilevanza della presenza di queste truppe sul territorio tedesco e il servizio che prestano a tutta la Nato e, soprattutto, negli Stati Uniti. Nello stesso senso, importanti leader conservatori e socialdemocratici hanno parlato, di fronte a un blocco di ambientalisti e di sinistra, che è esso stesso critico nei confronti della presenza militare americana in questo paese, in particolare con l’arsenale nucleare che raccoglie qui.

Gelo tra Merkel e Trump: la crisi

Richard Grenell , molto vicino a Trump, ha trasmesso il suo malcontento a Berlino per lo scarso contributo apportato dalla prima economia europea alla NATO e ha avvertito che questa mancanza di sostegno avrebbe potuto conseguenza il ritiro delle truppe. La Germania è il paese europeo con la più grande presenza militare americana in Europa. Trump ha chiesto ai suoi partner europei che le sue spese per la difesa aumentino gradualmente fino al 2% del prodotto interno lordo (PIL) gradualmente fino al 2024, una richiesta che Barack Obama aveva già fatto ai suoi tempi e che i partner europei non hanno ancora ottemperato.

Secondo alcune ipotesi avanzate da Il Manifesto, questo ritiro potrebbe essere legato alla mancata e volontaria partecipazione della Germania al G7 americano. Una sorta di rappresaglia da parte di Trump che gela i rapporti non proprio idilliaci tra Germania e gli Usa di Trump.