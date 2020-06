Amministrazione Trump: consentite tecniche di caccia disumane in Alaska

L’amministrazione Trump prevede di porre fine a una regola dell’era Obama che vieta l’uso di controversi metodi di caccia nei parchi nazionali dell’Alaska

Le associazioni animaliste definiscono barbare e disumane le variazioni alle norme di caccia che saranno attuate in Alaska nei prossimi giorni. L’amministrazione di Donald Trump infatti va a modificare le regole che vennero introdotte durante il periodo Obama.

Sarà infatti permesso stanare orsi cuccioli mentre sono in letargo attirandoli con ciambelle, dolci e altri cibi grassi per poi ucciderli. Potrà essere consentito attirare i lupi fuori dalle loro tane abbagliandoli con i fari per poi sparargli. La modifica della regola è stata inizialmente proposta nel 2018 dall’ex segretario del dipartimento interno Ryan Zinke, ma rimase in attesa. I divieti di tali pratiche risalgono invece al 2015.

L’ amministrazione Trump si difende dicendo che è una mossa economica poiché la caccia muove un giro di affari milionario, necessario per il Paese. Inoltre, si dà modo ai cacciatori di limitare la proliferazione di animali selvatici, garantendo modalità di caccia usate in origine dai nativi della regione. Tra le nuove regole ci sara la possibilità di cacciare sparando da piccoli aerei, imbarcazioni e motoslitte.

Leggi anche >>> ORSO IN TRENTINO SORPRENDE ALLE SPALLE UN BAMBINO – VIDEO

Amministrazione Trump: orsi e lupi stanati e uccisi in maniera barbara

Theresa Pierno, presidente National Parks Conservation Association ha dichiarato: “Sparare ad una mamma orsa e al suo cucciolo in letargo non è il tipo di tradizione che i nostri parchi nazionali dovrebbero proteggere”. Le associazioni ambientaliste lanciano l’allarme e si sollevano in protesta. Ricordano a tutti che lo sterminio della popolazione dei predatori rischia di controvertire l’ ecosistema dei parchi in Alaska. Sostengono inoltre Trump abbia aprrofittato del periodo di disordine dovuto alla pandemia da Coronavirus per “dichiarare ufficialmente aperta la stagione di caccia di orsi e lupi” quando la discussione era ancora sul tavolo dal 2018.

Fra 30 giorni però, queste norme disumane saranno realrà e consentite ai cacciatori.

Leggi anche >>> CORONAVIRUS: 10MILA VISONI INFETTI VERRANNO ABBATTUTI IN OLANDA