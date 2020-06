Covid19, Matteo Bassetti: “Vi spiego i numeri dei contagi. I guanti? Inutili”

Covid19. Matteo Bassetti, infettivologo e primario al San Martino di Genova, ha rivelato importanti spiegazioni sull’attuale numero dei contagiati e sull’utilizzo dei guanti di gomma

Matteo Bassetti, infettivologo e primario al San Martino di Genova ha dichiarato: “A distanza di più di 5 settimane dalla riapertura del 4 maggio, un tempo che è di 2 volte e mezzo quello massimo di incubazione della malattia, non abbiamo visto un aumento dei contagi né dei ricoverati in ospedale o gestiti a casa. Il primo focolaio italiano di Covid-19 sta volgendo al termine in tutte le regioni italiane, anche in Lombardia. Speriamo di arrivare a zero contagi entro le prossime 3-4 settimane. Stop al terrorismo e al catastrofismo”.

Ai microfoni de La Vita in diretta ha inoltre spiegato il numero attuale di deceduti a causa del Coronavirus. Si registrano infatti 79 vittime di cui 32 risalenti a giorni precedenti. “Questo numero è facile da spiegare poiché ci portiamo un bagaglio di gravità dei mesi passati.” Bassetti inoltre sostiene che i pazienti che sono in terapia intensiva non sono nuovi contagiati ma si sono ammalati tempo fa. “Bisognerà rivedere le vittime e capire se sono state realmente legate tutte al Covid19” – ha aggiunto.

Importante dichiarazione anche sul controverso utilizzo dei guanti monouso: “Sulla gomma il virus si attacca in maniera più facile. Senza considerare poi il problema dello smaltimento. I guanti sono controproducenti. Meglio lavarsi le mani o utilizzare gel igienizzanti.”

