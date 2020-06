Coppa Italia 2020: il calendario delle semifinali e dove vedere le gare

Sabato e venerdì prossimo si disputeranno, dopo un periodo di stop prolungato, le due semifinali di ritorno di Coppa Italia: il calendario.

Ci siamo. Le squadre italiane sono pronte a tornare in campo per la ripresa delle competizioni calcistiche, dopo oltre tre mesi di stop per via del coronavirus. Prima della ripartenza del campionato di Serie A, la Lega ha fissato i ritorni delle due semifinali di Coppa Italia. In campo scenderanno prima Juventus e Milan, venerdì 12 giugno, e il giorno successivo Napoli ed Inter.

Coppa Italia: il calendario delle semifinali e dove vedere le gare

L’attesa è quasi finita, il calcio italiano tornerà ad appassionare milioni di tifosi dopo lo stop per via dell’epidemia da Covid-19 diffusasi nel nostro Paese. La ripresa del campionato di Serie A è in programma il prossimo 20 giugno con i primi recuperi della 25esima giornata. Prima, però, sono state fissate le date dei ritorni delle due semifinali di Coppa Italia. Venerdì, 12 giugno, la Juventus ospiterà allo Juventus Stadium il Milan dopo l’1-1 dell’andata. Nel match di San Siro, Cristiano Ronaldo aveva risposto dal dischetto negli ultimi di gara alla rete di Rebic che aveva aperto le danze. Sabato, 13 giugno, sarà il turno di Napoli-Inter allo stadio San Paolo, dove la squadra di Conte dovrà provare a ribaltare la sconfitta dell’andata per 0-1 maturata grazie ad una rete di Fabian Ruiz.

Ecco di seguito il calendario delle semifinali di Coppa Italia e dove vedere le gare:

Juventus- Milan: venerdì 12 giugno ore 21, Juventus Stadium di Torino (Andata: 1-1);

Napoli- Inter: sabato 13 giugno ore 21, Stadio San Paolo di Napoli (Andata: 0-1).

Entrambe le gare, così come la finale in programma il 17 giugno allo stadio Olimpico di Roma, verranno trasmesse in chiaro e dalla Rai. Considerato il periodo di stop prolungato e il finale di stagione ravvicinato, sia per le due gare di semifinale sia per l’atto finale della competizione la Lega ha deciso di non far disputare i tempi supplementari. In caso di punteggio in parità, le due squadre dopo i 90 minuti andranno direttamente ai calci di rigore.

