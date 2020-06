Il Brescia ha inviato una lettera per la rescissione consensuale del contratto all’attaccante Mario Balotelli, che si è opposto alla decisione.

Manca sempre meno alla ripresa del campionato con le società, che dopo oltre tre mesi di stop, torneranno in campo durante il weekend tra il 20 ed il 21 giugno. In vista del ritorno in campo, i club in questi giorni sono tornati ad allenarsi per farsi trovare pronte e chiudere la stagione al meglio. Tra queste c’è anche il Brescia che attualmente si trova all’ultimo posto della classifica. Alla volata finale per cercare di conquistare la salvezza non potrà prendere parte la punta della squadra lombarda Mario Balotelli. La società ha inviato al giocatore una lettera per la rescissione consensuale del contratto. La decisione è arrivata in seguito alla mancata partecipazioni agli ultimi allenamenti di Balotelli che aveva presentato un certificato medico di gastroenterite.

Brescia, Mario Balotelli rifiuta la rescissione del contratto: non si esclude l’intervento di un collegio arbitrale

Tensione in casa Brescia, dove si è avviata una battaglia tra l’attaccante Mario Balotelli e la dirigenza. Il club nelle scorse ore ha inviato al giocatore una lettera chiedendo la risoluzione consensuale del contratto per giusta causa, decisione che Balotelli avrebbe rifiutato. Da settimane non si respirava un’aria distesa e la situazione sarebbe precipitata quando l’attaccante 29enne presentando un certificato medico con diagnosi di gastroenterite aveva saltato gli ultimi allenamenti. Circostanza che ha mandato su tutte le furie il presidente e la dirigenza delle Rondinelle che hanno deciso di non puntare più sul giocatore arrivato durante la scorsa estate.

Il Brescia, come riporta la redazione di Sport Mediaset, ha avviato la procedura per il licenziamento per giusta causa, decisione non accettata da Balotelli che si oppone. Per mettere un punto alla vicenda è necessario l’intervento del collegio arbitrale. Un percorso lungo durante il quale Super Mario potrebbe anche tornare nelle strutture bresciane per allenarsi individualmente. Una situazione, dunque, non vicina ad una risoluzione. Nelle intenzioni dell’attaccante potrebbe esserci quella di prendere parte alla volata finale della stagione magari per farsi notare ed approdare nel corso del prossimo calciomercato in una nuova squadra. Un nuovo addio all’Italia per Mario che potrebbe volare, come riferisce Sport Mediaset, in Turchia o Brasile.

Nel corso della prima parte di stagione, fermatasi per via dell’emergenza coronavirus, l’attaccante con le Rondinelle ha collezionato 19 presenze e 5 reti.