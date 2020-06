Ilary Blasi si diverte a provare posizioni davvero divertenti. In questo periodo si è dedicata allo yoga. Scopriamo insieme cosa ha combinato

Ilary Blasi, la pupona della magica, non rimane con le mani in mano. In questo periodo di pandemia ha coltivato un suo hobby: lo yoga. Si è divertita a provare le posizioni più particolari ed ha mostrato su Instagram i suoi miglioramenti.

Ilary Blasi e le sue foto divertenti

Yoga e challenge con il pupone. Mentre la Blasi si diverte a sperimentare nuove posizioni, Totti continua le sue videochiamate con i suoi ex colleghi. I due si sono sposati nel 2005 e da lì non si sono più separati. Hanno dato vita ad una bellissima famiglia, hanno dato alla luce tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Sono inseparabili, l’ometto di casa vorrebbe seguire le orme del padre e le donne sono tifose della magica Roma.

Ilary non si è mai persa una partita del marito. Le è stata accanto in ogni momento della sua carriera, fino alla fine. Per lui è stata una musa ispiratrice. I due sono molto complici.

Ilary e Francesco sono fatti l’uno per l’altra. I suoi fan li adorano. “Ma la bellezza di voi insieme?”, “No vabbè che due boni”, “Della serie ‘lo famo strano’ “,”La bella e il campione”. Commentano i follower sotto le loro foto.