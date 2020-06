Un presunto testimone avrebbe visto la piccola Maddie McCann, poco dopo la scomparsa, salire su un furgone simile a quello del sospettato tedesco.

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa nel 2007 durante una vacanza in Portogallo. Come svela il tabloid britannico Daily Mail, un nuovo testimone avrebbe risposto agli appelli della polizia di Scotland Yard affermando di aver visto la bambina, poche settimane dopo la sua scomparsa salire su un furgone in Spagna. Il veicolo sarebbe simile a quello avuto in possesso del nuovo sospettato tedesco individuato dagli inquirenti.

Caso Maddie McCann, un nuovo testimone: la piccola avvistata in Spagna tre settimane dopo la scomparsa

Nuovi sviluppi nel caso legato alla scomparsa di Maddie McCann, la piccola bambina inglese svanita nel nulla il 3 maggio 2007 mentre si trovava in vacanza con i genitori in Portogallo. Nei giorni scorsi la polizia britannica e quella tedesca avevano riferito di un nuovo sospettato a 13 anni di distanza, lanciando un appello a chiunque potesse avere informazioni sulle nuove circostanze emerse. La polizia aveva offerto per chiunque avesse avuto informazioni utili nelle indagini una ricompensa di 20mila sterline.

Dopo l’appello, che includeva informazioni sul sospettato e sui veicoli che avrebbe avuto in possesso durante il periodo trascorso in Portogallo, alla polizia sono giunte centinaia di segnalazioni. Come riferisce in esclusiva il quotidiano britannico Daily Mail, gli investigatori si starebbero concentrando su una in particolare. Si tratta di una persona che avrebbe affermato di aver visto la piccola Maddie salire su un furgone Volkswagen, simile a quello del sospettato tedesco, dopo la sua scomparsa.

Il presunto avvistamento, come spiega il Daily Mail che ha visionato il rapporto della polizia, sarebbe avvenuto ad Alcossebre il 28 maggio 2007, ossia poco più di tre settimane dalla scomparsa, nei pressi di un ristorante. Nel rapporto della polizia in merito si legge, inoltre: “Chiediamo – riporta il Daily Mail– alla polizia spagnola di verificare la posizione di eventuali telecamere a circuito chiuso o testimoni. Chiediamo i dettagli del veicolo tedesco“.

Il sospettato in questione è attualmente detenuto in Germania per diversi reati sessuali contro minori non collegati al caso McCann.

Un nuovo punto di svolta

Le parole del nuovo presunto testimone potrebbe rappresentare un ulteriore punto di svolta nel caso che per anni è rimasto un mistero. Dal 2007, difatti, gli inquirenti hanno seguito numerose piste, ma nessuna di esse, nonostante si stimi che siano stati spesi oltre 12 milioni di sterline per le indagini, hanno condotto a qualcosa di concreto.

Dopo 13 anni si sono riaccese, dunque, le speranze dei genitori della piccola che si sono sempre battuti per scoprire la verità e che non hanno mai smesso di credere che la piccola sia in vita.

