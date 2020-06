Luciana Littizzetto, chi è la conduttrice tra le più amate degli ultimi anni. Età, carriera, curiosità e tutto quello che c’è da sapere su di lei

Luciana Littizzetto, storica conduttrice italiana, è diventata ormai il volto fisso di ‘Che tempo che fa’: questo programma è tra i più seguiti della Rai. Nata a Torino nel 1964, Luciana si laurea in Lettere e frequenta anche una scuola di recitazione dell’istituto d’Arte e Spettacolo. Nella sua vita ha preso parte anche a numerosissimi film di spessore come ‘Tre uomini e una gamba’, ‘Svitati’ e ‘Maschi contro femmine‘, solo per citarne alcuni. Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla grande comica e conduttrice.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Luciana Littizzetto, dalla carriera alla vita privata

Luciana Litizzetto è nata a Torino il 29 ottobre del 1964. Ha conseguito un diploma in pianoforte nel 1984 intraprendendo così il ruolo di insegnante di musica alla scuola media statale ‘Carlo Levi’. Dopo aver abbandonato il ruolo di insegnante, Luciana decide di occuparsi a tempo pieno dello spettacolo. Nel 1998 è stata inviata per la Giallappa’s Band ai mondiali di Calcio di Francia ’98 e nello stesso anno è uno dei volti di ‘Mai dire gol’. Ha scritto diversi libri interessanti come ‘Ti amo bastardo’ e il successo editoriale ‘Sola come un gambo di sedano’. Dal 2005, invece, è entrata a far parte di ‘Che tempo che fa’, programma di Fabio Fazio molto seguito. Nel 2006 ha pubblicato il libro ‘Rivergination’, guadagnando ancora una volta un grande successo editoriale. Nella sua immensa carriera, Luciana ha anche condotto il festival di San Remo insieme a Fabio Fazio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesca Michelin, età, carriera, fidanzato e curiosità sulla cantante

Visualizza questo post su Instagram Nonostante il gusto è fantastica! #cammelleria @chetempochefa #chetempochefa Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto) in data: 10 Mag 2020 alle ore 2:22 PDT

Per quanto concerne la sua vita sentimentale, la Littizzetto è stata legata a Davide Graziano, ex batterista degli ‘Africa Unite’ dal 1997 al 2018. La coppia non ha avuto figli biologici: Luciana ha spiegato in un’intervista che ha sempre avuto un desiderio di essere madre e quindi è riuscita dopo un lungo percorso ad adottare Vanessa e Jordan. I due ragazzi avevano rispettivamente 12 e 9 anni quando sono entrati a far parte della vita della comica e conduttrice. Piccola curiosità: tutti la chiamano “Lucianina” in virtù della sua bassa statura. La torinese è alta appena 160 centimetri.