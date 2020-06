Mara Venier, che ha avuto un incidente casalingo la settimana scorsa, si è presentata lo stesso a Domenica In. Ecco come

Mara Venier condurrà dunque la puntata di “Domenica In” di oggi 7 giugno 2020 con una vistosa ingessatura al piede sinistro. La donna, si è fatta male la settimana scorsa poco prima di andare in onda.

“Domenica scorsa sono caduta mezz’ora prima di venire in studio. Mi sono procurata una frattura al cuboide, non sapevo nemmeno esistesse quest’osso….”.

“Ho deciso di andare avanti e vi spiego anche perché. Abbiamo passato insieme questi mesi difficili e complicati, avevo paura a venire qui e non volevo continuare: poi ho deciso di andare avanti. Ora mi sembrava brutto di mollare per una frattura, voglio andare avanti con il sorriso”, aggiunge. “Ho deciso di andare avanti e vi spiego anche perché. Abbiamo passato insieme questi mesi difficili e complicati, avevo paura a venire qui e non volevo continuare: poi ho deciso di andare avanti. Ora mi sembrava brutto di mollare per una frattura, voglio andare avanti con il sorriso”, aggiunge.

Mara Venier, l’incidente di settimana scorsa

“Sto tentando di andare in onda” comincia così Mara, rivelando subito ai telespettatori che ci sono dei problemi. “Ci provo ad andare in onda… sono caduta dalle scale… penso frattura al piede… subito dopo la puntata farò una radiografia! Sono caduta di peso. Non ci voleva, non ci voleva”.

Nonostante ciò ha cominciato la puntata con i suoi molteplici ospiti, con molta professionalità, quando qualcun altro al suo posto avrebbe potuto interrompere la trasmissione. Questo però ha destato comunque molteplici preoccupazioni per l’amata conduttrice che ha rischiato di farsi davvero molto male. Sicuramente dopo la trasmissione avrà modo di andare a controllarsi e possiamo sperare che non sia nulla di grave e di vederla riprendersi al più presto.



Questo incidente ha gettato nello sconforto i fans della conduttrice che sui social hanno subito invitato zia Mara ad interrompere la puntata per andare subito in ospedale a controllare le conseguenze di questo infortunio.

