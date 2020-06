L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, ha parlato in un’intervista alla Cnn del rinnovo del contratto e della possibilità di approdare al Barcellona.

Mentre le squadre di Serie A preparano il ritorno in campo in vista dell’inizio del campionato, le dirigenze valutano il futuro in ottica calciomercato. Tra queste anche la Juventus che venerdì dovrà affrontare il Milan in Coppa Italia. L’attaccante bianconero Paulo Dybala nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista all’emittente Cnn parlando anche del rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2022.

Juventus, Paulo Dybala: “Un anno fa c’erano alcune società interessate a me“

“Un anno fa sembrava che la Juve non volesse più contare su di me e volesse farmi fuori. C’erano alcune società interessate, tra queste ho avuto offerte dal Manchester United, dal Tottenham e il Paris Saint-Germain“. Così, durante un’intervista alla Cnn, il fantasista della Juventus Paulo Dybala ha raccontato di essere stato vicino all’addio ai bianconeri durante la scorsa estate. La Joya ha spiegato di non aver parlato, però, direttamente con i club interessati, ma ci sono stati contatti tra le dirigenze. Dybala prosegue affermando che la sua intenzione era quella di rimanere a Torino: “Non era stato un anno positivo e non volevo andarmene lasciando un brutto ricordo. Ho lavorato sodo per migliorare, ma è stata dura dato che le intenzioni della società erano diverse“. Un impegno corroborato dall’arrivo del mister Maurizio Sarri che lo ha fatto crescere disputando ad oggi un’ottima stagione.

Il numero 10 bianconero poi si sofferma sul rinnovo del contratto, in scadenza a giugno del 2022, che ancora non è stato messo nero su bianco. Ad oggi, spiega il giocatore argentino, non ci sono novità, circostanza anche dettata da quanto accaduto per via dell’emergenza. “Ovviamente – afferma Dybala, come riporta Cnn- sono un giocatore di questo club e sono felice di essere qui. La gente mi ama molto e io ricambio, ho un grande affetto per il club e le persone qui. A un certo punto potrebbe esserci il rinnovo del mio contratto, ma dipende dalla Juventus”.

Immancabile un commento sulle voci che lo vedono vicino al Barcellona. “Un futuro in blaugrana? Il Barca è un club incredibile e con Messi lo è ancora di più. Sarebbe molto bello, ma anche la Juve è una squadra grandiosa, dove oggi ci sono grandi giocatori. C’è abbastanza qualità – riporta la Cnn- per fare due squadre e la possibilità di giocare con Buffon e Cristiano Ronaldo la rende ancor più grande“.

