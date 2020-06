Calciomercato Juventus Roma, la verità sugli scambi: l’annuncio

Calciomercato Juventus Roma, i rumours sulle trattative tra bianconeri e giallorossi aumentano: arriva l’annuncio che fa chiarezza

Il calcio in Italia sta per ripartire: in questo weekend ci saranno le semifinali di Coppa Italia, a seguire la prossima settimana la finale e la ripartenza del campionato di Serie A. Dodici giornate in rapida successione, con gare ogni tre giorni, fino al 2 agosto, quindi le coppe europee e il calciomercato a settembre. Ma le trattative sono già caldissime in queste settimane: le squadre devono provare ad avvantaggiarsi, in vista di una sessione che, almeno a livello ufficiale, sarà più breve del normale. Non bisogna dimenticare inoltre la situazione particolare generata dall’emergenza coronavirus. Con poca liquidità, molte squadre cercheranno la strada degli scambi. Una delle più attive in merito è la Juventus, che sta curando la trattativa con il Barcellona per Pjanic e Arthur, in cui potrebbe rientrare anche De Sciglio.

Calciomercato Juventus Roma, gli scambi: Petrachi smentisce

In Italia, l’interlocutore privilegiato dai bianconeri è la Roma. Tra campioni d’Italia e giallorossi, si è parlato di numerosi nomi coinvolti, da Zaniolo e Bernardeschi a Cristante e Mandragora, fino a Romero, Under, Rugani e altri ancora. Sul tema è stato interpellato Gianluca Petrachi, ds della Roma, che a ‘Sky Sport’ ha negato l’esistenza di trattative concrete.

“Non sento Fabio Paratici dal mercato di gennaio – ha spiegato – Non abbiamo parlato né di Mandragora, né di Rugani, sono voci infondate. Si tratta di giocatori che non entreranno mai nel nostro progetto tecnico”. Su altri talenti e trattative giallorosse: “Faremo di tutto per trattenere Zaniolo, Pellegrini ha visto la credibilità del nuovo progetto. Ho pochi dubbi sul fatto che se pure arrivasse un’offerta, non la accetterebbe. Kean? Non lo abbiamo mai cercato”.

