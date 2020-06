Immagini Emma Marrone casa, la cantante salentina risiede in una dimora molto bella e tanto larga. Abbastanza da contenere i suoi cimeli musicali.

Visualizza questo post su Instagram Divano Copertina E sorrisi. Che il fine settimana abbia inizio.❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 18 Mag 2019 alle ore 8:27 PDT

Da oltre dieci anni Emma Marrone è amatissima in tutta Italia. La 35enne cantante di origini salentine nata però a Firenze risiede stabilmente in una casa di Roma da parecchio tempo.

LEGGI ANCHE –> Pau Dones morto | ex Jarabe de Palo stroncato dal cancro

Per la precisione da quando si fece conoscere al grande pubblico nel 2009, anno della sua partecipazione ad ‘Amici’. A quei tempi la classe 1984 riuscì ad imporsi nel programma di Maria De Filippi. Dove abita di preciso però? Sappiamo che Emma Marrone ha casa nel centro storico della Capitale, in un appartamento benissimamente arredato al suo interno. Ed arricchito di tanti oggetti e memorabilia a tema musicale, cosa che rispecchia appieno quello che è il suo carattere.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi casa | l’abitazione della conduttrice tv bella come lei | FOTO

Emma Marrone casa, l’abitazione della cantante è magnifica

Di questa cosa possiamo prenderne nota attraverso alcuni scatti social pubblicati dalla cantante sul suo profilo social Instagram. Ad esempio possiamo notare un ampio ed illuminatissimo salotto, dove trovano posto un gran bel divano comodissimo ed alcune piante. Ed anche un pianoforte, delle chitarre ed una preziosa collezione di dischi. E come ogni salotto che si rispetti, c’è anche un televisore enorme per delle belle serate in compagnia ed anche da sola.

LEGGI ANCHE –> Elena Santarelli | look rosso fuoco ma qualcuno non apprezza | FOTO