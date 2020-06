Scatti social Alessia Marcuzzi casa, la conduttrice televisiva di Mediaset abita in una residenza magnifica nel centro di Roma, le immagini.

La dimora di una persona è la prima rappresentazione di quell’individuo. E nel caso di Alessia Marcuzzi casa ed interni dell’abitazione ne sono un esempio lampante. La 47enne conduttrice romana, uno dei volti più noti di Mediaset, abita nel centro di Roma, nel quartiere Flaminio.

Con lei c’è anche il marito Paolo Calabresi, che però pare di notte vada a dormire in un’altra casa. Questo a causa di alcuni lavori di ristrutturazione nella casa di Alessia Marcuzzi, che impedirebbero al coniuge di quest’ultima di poter lavorare al meglio delle sue possibilità. Queste difficoltà ambientali che permangono in questo periodo hanno dato adito a delle voci poco piacevoli sul conto dei due. Si era parlato infatti di una separazione pronta a maturare nel corso della quarantena, in particolar modo per volontà di lei. Cosa però smentita dai fatti, visto che negli ultimi giorni sono apparsi dei post social che ritraggono Alessia e suo marito piacevolmente insieme.

Alessia Marcuzzi casa, la sua abitazione è davvero notevole

L’abitazione della donna di spettacolo laziale e del suo compagno vede la presenza fissa anche dei figli di lei, Tommaso e Mia. Il giovane ha 19 anni e nacque nel 2001 dall’amore intessuto ai tempi con Simone Inzaghi. La bimba invece venne al mondo da Francesco Facchinetti nel 2014. La casa della Marcuzzi è molto spaziosa e con un design moderno. Prevale una grande illuminazione, da quello che si può intuire dagli scatti social della Marcuzzi. Con molta attenzione data all’eleganza ed al buon gusto, nonostante un abbigliamento improntato allo stile minimalista.

Visualizza questo post su Instagram Both sides of me🖤 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 28 Mag 2020 alle ore 1:03 PDT