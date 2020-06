Sempre bella come quando era una ragazza, Maria Grazia Cucinotta fa un bel regalo a tutti i suoi followers su Instagram. Ci vorrebbe un buongiorno come questo ad ogni risveglio.

Maria Grazia Cucinotta resta sempre una delle donne più belle d’Italia. L’attrice siciliana ci dà il buongiorno con un bel primo piano del suo volto. E quegli occhi, quello sguardo, trasmettono buonumore, serenità ed anche tanto desiderio di avere al proprio fianco una come lei.

Nota al grande pubblico sin dagli anni ’80, ma con una notorietà enorme raggiunta poi nel 1994 grazie alla partecipazione all’ultimo film di Massimo Troisi ‘Il Postino’, oggi la bellissima messinese conserva ancora intatto tutto il fascino che già ai tempi la contraddistingueva. Oggi Maria Grazia, come tanti altri vip sia uomini che donne, ha scelto di restare in auge tramite i social. Ed è proprio attraverso dei semplici post come questo che riesce a tenere viva la sua ancora folta fanbase.

Cucinotta, sensualità da tutti i pori

Certo è che non mancano anche nel suo caso degli scatti pieni di sensualità . Nonostante i 51 anni di età , Maria Grazia rimane bella e fresca come quando era ragazza. Ed il fascino che le era proprio da giovanissima ha vinto, e continua a farlo, la prova del tempo. Bella come sempre, i fans non aspettano altro che il prossimo post dell’attrice adesso.

