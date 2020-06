Barbara D’Urso, la FOTO sensuale sul letto scatena il web

Barbara D’Urso non passa mai inosservata né in televisione né sui social network, come dimostra la sua ultima foto su Instagram

Barbara D’Urso non teme il passare del tempo. A 63 anni da poco compiuti, la conduttrice condivide foto bollenti mettendo in mostra il fisico perfetto. La presentatrice non si cura delle critiche e degli insulti che purtroppo riceve ogni giorno da parte di hater. Infatti la donna condivide quotidianamente scatti, in cui non nasconde affatto la bellezza che madre natura le ha regalato.

Alcune ore fa Carmelita ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram. Si tratta di un’immagine, in cui appare in una posa particolarmente bollente. Una foto in cui si vede la D’Urso sdraiata su quello che sembra essere un letto mentre indossa un vestito non troppo coprente.

Barbara D’Urso, la foto bollente sul letto postata su Instagram

Uno scatto che mette in mostra le sue splendide gambe. Come recita la didascalia a corredo del contenuto sul social network, l’immagine ha fatto parte di uno shooting fotografico per la rivista ‘Grazia‘ di qualche tempo fa. Il post in questione, come molti altri pubblicato dalla conduttrice, è stato oggetto di complimenti da parte di numerosi ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Shooting!!! 📸📸📸 #ricordi #amarcord #graziamagazine #colcuore Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 9 Giu 2020 alle ore 6:18 PDT

Ma anche purtroppo di giudizi non positivi. Alcuni utenti infatti la attaccano giudicando l’immagine non adatta alla sua età. In realtà però la donna appare ancora in ottima forma. Gli attacchi nei suoi confronti non sembrano dunque essere fondati.

D’altronde però Barbara pare ormai essersi abituata a questo genere di commenti ed evita di dare loro visibilità semplicemente ignorandoli.