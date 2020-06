Il “Patto per l’emigrazione”, un dossier esplosivo sul tavolo dell’Europa

Patto per l’emigrazione: Berlino avanza con cautela sulla questione migranti, mentre la Commissione europea spera di superare le differenze tra gli Stati membri

Questa è la bozza di quella che avrebbe dovuto essere una delle principali priorità della Commissione europea. Prima della pandemia di Covid-19, la necessità di rilanciare l’economia, i disaccordi sul futuro bilancio dell’Unione (UE) o la stagnazione dei negoziati sulla Brexit. Il “Patto per l’emigrazione”, ha annunciato la Presidente Ursula von der Leyen, probabilmente rimane una questione importante. Si tratta di un testo di venti pagine, letto da Le Monde , in cima all’agenda tedesca. “Ci sono molte altre preoccupazioni e, inoltre, le posizioni politiche non sono cambiate”, riassume un diplomatico.

Annunciata per il primo trimestre del 2020, svelata senza dubbio alla fine del secondo, l’iniziativa dei commissari Margaritis Schinas (promozione dello stile di vita europeo) e Ylva Johansson (affari interni) mira a risolvere un dibattito che è stato minato per anni, per mancanza di solidarietà tra i paesi. Con i leader di alcuni di loro che prosperano nel loro ostinato rifiuto di accettare “migranti”, che spesso sono richiedenti asilo e rifugiati. Questo testo potrebbe porre fine alle controversie che hanno lasciato il segno dal 2015? Il testo si riferisce all’accoglienza dei richiedenti, alle norme divergenti che regolano l’asilo secondo gli Stati, al regolamento di Dublino che obbliga il primo paese di ingresso nell’UE a occuparsi dell’esame dei fascicoli, o addirittura meccanismi di sbarco per i migranti soccorsi in mare.

In ogni caso, è giunto il momento per Bruxelles di porre finalmente le basi per un dibattito pacifico, quando il numero di arrivi irregolari nell’UE è al suo livello più basso dal 2014 e, come menzionato nel documento, “È tempo di riferirsi ai fatti più che alle percezioni”.