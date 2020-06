Caterina Balivo in diretta sul web, abiti casalinghi ma sensuali – FOTO

Caterina Balivo fa girare la testa al web anche quando è in abiti ‘casalinghi’, l’outfit su Instagram è eccezionale e accende la fantasia

Caterina Balivo è arrivata alla fine di una lunga avventura professionale. La ormai ex conduttrice di Vieni da Me, sulla Rai, ha detto arrivederci ai suoi telespettatori già due settimane con un post su Instagram. Non la vedremo più nella trasmissione di Rai Uno subito dopo pranzo. “È arrivato il tempo di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case. Mi mancherete ma noi sicuramente non ci perderemo di vista”, ha scritto. C’è curiosità per capire in che nuovo ruolo la vedremo. Ma forse qualche indizio arriva sempre dal suo profilo Instagram, proprio quest’oggi.

