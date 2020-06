Emily Ratajkowski in mezzo si fiori. Spettacolo della natura – Foto

Emily Ratajkowski si mostra su Instagram in una insolita foto. Stupenda nella sua semplicità quotidiana e soprattutto vestita

Visualizza questo post su Instagram Thank you all for the birthday love ♊️ Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 10 Giu 2020 alle ore 4:24 PDT

Uno spettacolo della natura in mezzo ai fiori. È Emily Ratajkowski che nel suo ultimo post su Instagram si mostra più bella e raggiante che mai. Un fiore tra i fiori, stupenda nella sua bellezza.

Uno scatto “normale” della sua quotidianità fatto per ringraziare tutti i suoi followers, 26,5 milioni, che ogni giorno la inondano di affetto e apprezzamento. Ma i fiori sono per un ringraziamento speciale, per dire grazie per tutto l’affetto che la modella e influencer ha ricevuto per il suo compleanno.

Lo scorso 7 giugno, infatti, l’icona sexy del web ha compiuto 31 anni. Capelli legati e solo due ciuffi che le scendono sul viso, camicia bianca e un grande portafiori in vetro tra le mani dal quale spuntano dei bellissimi e coloratissimi fiori. Tra questi un luminosissimo girasole e scrive: “Thank you all for the birthday love ♊️”

Una foto diversa dal solito per omaggiare i suoi fan che la seguono e non aspettano altro che le sue foto super hot, a volte così al limite che i veli cadono quasi del tutto. Ma questa volta l’influencer è super coperta.

Eppure Emily Ratajkowski trova sempre il modo di stupire. Valanga di commenti e di like che sfiorano i 340 mila. Numeri da capogiro che solo un’icona come lei può immaginare.

Ma la bella modella non è solo scatti da capogiro, è anche molto altro.