Fase 3, mostrate le nuove aperture da Conte

Fase 3, finalmente arriva il Dpcm per le nuove aperture: musei e cinema subito, sorprese per le altre attività.

Il mondo continua ad affrontare l’emergenza coronavirus. Nel nostro paese, dopo due mesi complicati (marzo e aprile) a maggio è partita una graduale riapertura. Il governo, per ridurre la diffusione del contagio, ha imposto il lockdown chiudendo numerosissime attività e introducendo tante regole comportamentali e tanti obblighi da rispettare. Con il vistoso calo dei numeri, il governo ha preparato un piano per riaprire anche tutte quelle attività che possono considerarsi potenzialmente pericolose come sport di contatto, cinema, discoteche. Da lunedì 15 giugno riapriranno musei e cinema. Nulla da fare per gli ‘sport di contatto’ come il calcetto: la data è stata posticipata.

Fase 3, dpcm sulle aperture: ecco le prossime date

Il via libera per ‘sport di contatto’ come calcetto e basket è atteso per il prossimo 25 giugno. Per quanto riguarda attività come fiere, congressi e discoteche la sospensione è previsto per il 14 luglio. Ci sono anche alcune regole da rispettare. Per musei e luoghi di cultura l’apertura è possibile con flussi contingentati. Il must è sempre lo stesso: niente assembramenti. Gli spettacoli all’aperto come teatri e cinema sono possibili fino a 1000 persone assicurando il rispetto della distanza interpersonale. Ottima notizia anche per sale giochi, sale scommesse e sale bingo: riapertura stabilita per il 15 giugno.

Per il momento, e almeno fino al 30 giugno, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli dell’Unione Europea se non per comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza. Sospesi i servizi di crociera fino al 14 luglio.