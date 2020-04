Covid-19, tutti aspettano il vaccino ma arriva la doccia fredda

Covid 19, il vaccino è l’arma vincente per sconfiggere il coronavirus? Il virologo Giulio Tarro spiega perchè il vaccino potrebbe essere inutile.

Il mondo attende che i ricercatori riescano a trovare un vaccino che serva a sconfiggere il coronavirus, ma il vaccino è davvero l’arma necessaria per mettere fine ai contagi da Covid 19? A rispondere a questa domande è il virologo Giulio Tarro secondo il quale potrebbe non essere sufficiente per sconfiggere il coronavirus.

Covid 19, il virologo Giulio Tarro: “se esiste la variante cinese e padana, sarà difficile avere un vaccino che funzioni in entrambi i casi”

La speranza del mondo è che si riesca a trovare il prima possibile un vaccino per poter tornare lentamente alla normalità. Mentre ai cittadini del mondo si continua a chiedere di restare a casa (in Italia si resterà a casa sicuramente fino al 13 aprile come ha ribadito il capo della Protezione Civile Borrelli), gli esperti ricercatori continuano a studiare per trovare un vaccino.

Mentre il ricercatore Gambotto ha spiegato di essere in attesa del via libera per la sperimentazione del vaccino sugli umani, per il virologo Giulio Tarro, però, il vaccino potrebbe non bastare. Nell’intervista rilasciata a Radio Corona Blues, il virologo ha spiegato che il vaccino potrebbe non bastare per vincere la battaglia contro il coronavirus “se esiste ad esempio la variante cinese e padana del virus” dal momento che “sarà complicato averne uno che funzioni in entrambi i casi esattamente come avviene per i vaccini antinfluenzali che non coprono tutto”.

Il virologo Giulio Tarro, inoltre, ha spiegato che il tasso di mortalità in Italia non sarebbe così diverso da quello degli altri Paesi se il numero dei tamponi fosse maggiore. In Italia, al momento, ci sono 85.388 positivi. Il numero delle persone guarite è di 19.758 mentre il numero dei decessi è di 14.681. Il numero totale delle persone contagiate dal coronavirus in Italia è di 119.827 mentre nel mondo ci sono 1.056.777 positivi mentre i decessi confermati sono 55.781.