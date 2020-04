Covid-19, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha parlato in conferenza stampa anche della fase 2.

Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa pomeridiana delle ore 18, ha svelato i dati delle ultime 24 ore: rispetto alla giornata di ieri ci sono 1.480 persone guarite (il totale ora ammonta a 19.758 persone). Il nativo di Latina ha anche rivelato che sono decedute 766 persone rispetto a ieri e che ci sono altri 2.339 nuovi contagiati. Questa mattina il capo della Protezione civile ha confermato il rallentamento dell’epidemia ma ha anche dichiarato – su Rai Radio Uno- di aspettarsi una proroga delle restrizioni fino al prossimo mese di maggio. Su Radio Capital, invece, Borrelli ha svelato che la fase due potrebbe iniziare a metà maggio. Nel pomeriggio, tuttavia, è arrivato il dietrofront: Borrelli ha corretto le sue dichiarazioni del mattino.

Covid-19, le parole di Borrelli

Angelo Borrelli ha corretto le dichiarazioni radiofoniche in conferenza stampa. “Voglio ricordare che per la cosiddetta fase 2 al momento c’è una sola data: il 13 aprile. Purtroppo oggi alcune mie parole sono state equivocate perché io avevo fatto un semplice ragionamento. Stiamo fronteggiando un virus nuovo e quindi è difficile fare previsioni ed abbassare la guardia”. La situazione resta ancora allarmante e i numeri lo dimostrano. Le dichiarazioni in radio del capo della Protezione civile hanno generato un po’ di confusione. Il governo, tra una decina di giorni, monitorerà i dati e deciderà le nuove misure da adottare.

Il ministero, intanto, ha dato il via libera ai test molecolari rapidi per rilevare geni virali nelle secrezioni respiratorie. Una nuova circolare ha indicato anche i criteri di priorità per l’esecuzione, a partire dai pazienti, dagli operatori sanitari e dai soggetti fragili.