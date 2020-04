Coronavirus, aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 3 aprile – DIRETTA

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, anche oggi venerdì 3 aprile, comunicherà l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

Il capo dell’emergenza della Protezione Civile Angelo Borrelli, comunicherà, come sempre, l’aggiornamento dei numeri relativi all’epidemia da coronavirus alle 18:00.

Covid-19 aggiornamento Giulio Gallera del 3 aprile – DIRETTA

L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in conferenza stampa ha fornito il bilancio giornaliero della regione, la più colpita dall’emergenza in Italia. Secondo il bollettino in Lombardia i casi positivi sarebbero saliti a 47.520 con un incremento di 1.455 nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime è salito a 8.311 con 351 decessi in più rispetto a ieri.

Aggiornamento Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di giovedì 2 aprile

Angelo Borrelli ha riferito che i casi positivi ieri erano saliti a 83.049, con un incremento di 2.477 soggetti in più rispetto a mercoledì. Quanto ai decessi, avevano aggiunto i 13.915. Infine, il capo della Protezione Civile, ha reso noto che il numero dei guariti era di 18.278.

Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 mercoledì 1 aprile

Angelo Borrelli nella giornata di ieri ha comunicato che i casi in totale erano 80.572. Quanto alle vittime, i decessi registrati erano 13.155 cioè a dire 727 in più in 24 ore. Arrivate a 16.847 le persone guarite dal Covid-19.

Covid-19, Borrelli anticipa: “Anche il 1° maggio a casa”

Angelo Borrelli ha rilasciato un’intervista a Rai Radio1. Il capo della Protezione civile ha dichiarato, pur non essendovi al momento alcuna conferma, che con molta probabilità le misure di contenimento potrebbero subire un’ulteriore proroga. È possibile, dunque, che anche il mese di maggio potrebbe vedere gli italiani in casa. Quanto alla data del 13 aprile, Borrelli si è detto scettico ed ha ribadito l’importanza di rispettare rigorosamente le misure di sicurezza.

Covid-19, esce il Decreto Scuola: il Ministro Azzolina rassicura

Nella giornata di domenica verrà firmato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto riguardante l’istruzione. Nuove regole, eccezionali, che riguarderanno esclusivamente l’anno 2019-2020 colpito dall’emergenza da Covid-19. È possibile, dunque, che gli studenti saranno tutti promossi, anche coloro i quali avevano riportato delle insufficienze. Sono previsti solo dei recuperi degli apprendimenti a far data dal primo settembre. Con molta probabilità l’inizio dell’anno 2020-2021 sarà differito.

Coronavirus news | da Wuhan arrivano notizie sconfortanti

Non giungono buone nuove da Wuhan, la città cinese da cui si è innescata la pandemia. Nonostante non vengano più registrati casi all’interno del perimetro, la città resta blindata in uscita. Quanto agli ingressi, sono centellinati. Gli spostamenti continuano ad essere consentiti solo in caso di necessità.

Covid-19, un segnale di speranza che arriva da Bergamo

Al momento i dati forniti dalla Protezione Civile, parlano di una leggera deflessione della curva dei contagi da Covid-19 in Italia. Notizia rincuorante a cui si aggiunge anche quella che giunge da Bergamo, focolaio dell’epidemia. Nell’ospedale Papa Giovanni XXIII, per la prima volta sono state più le persone dimesse che quelle ricoverate. Anche le morti sono diminuite.

Covid-19, come cambiano gli spostamenti: il report su Google

Un report realizzato da Google ha mostrato come a causa del Covid-19 sono cambiati gli spostamenti degli italiani. Nei negozi di alimentari e nelle farmacie si è registrato un calo del -85% di affluenza, -94% in bar e ristoranti, -87% nei trasporti, -63% nei luoghi di lavoro. Ovviamente questo è l’effetto del lockdown, ma i dati dimostrano quanto siano virtuosi gli italiani.

Coronavirus, le scuse più assurde accampate dagli italiani nelle autocertificazioni

Il dato è chiaro, nel corso di questa settima, in 24 ore si sono registrate più denunce che contagi. Denunce, ovviamente, per violazione del Dpcm che ha imposto limitazioni negli spostamenti. Questi ultimi, infatti, se non giustificati da validi motivi sono proibiti e conducono a severe sanzioni. Ma alcuni italiani pare proprio non siano spaventati né dal virus né dalla legge.

In molti si sono avventurati in strada senza un motivo, o meglio. Un motivo ce l’avevano, ma è era del tutto strampalato. Le segnalazioni arrivano da ogni parte d’Italia.