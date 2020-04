Covid-19, il ricercatore italiano della University of Pittsburgh School of Medicine ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in merito al vaccino.

Il coronavirus continua a diffondersi a grande velocità. Nel mondo ci sono in tutto più di un milione di contagi, con più di 53mila morti. Il covid-19 è un nemico invisibile molto potente e attualmente pare invincibile: in molti attendono con ansia l’arrivo di un vaccino, vera grande arma per bloccare la pandemia. Nella giornata di ieri, sono arrivate ottime notizie dall’America. I ricercatori dell’Università di Pittsburgh, coordinati dall’italiano Andrea Gambotto e da Louis Falo, hanno sperimentato un vaccino-cerotto sui topi e hanno comunicato gli ottimi risultati. I topi “vaccinati” hanno reagito molto bene e sono riusciti a produrre anticorpi specifici contro il coronavirus. I risultati sono stati pubblicati su EBioMedicine, la rivista pubblicata da Lancet. Gambotto, raggiunto dai microfoni di TgCom24, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato le tempistiche per l’eventuale produzione del vaccino.

Vaccino Covid-19, le dichiarazioni del ricercatore Gambotto

Andrea Gambotto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TgCom24. Il ricercatore italiano ha confermato i buoni esiti della sperimentazione sui topi e ha svelato le prossime mosse. “Ora siamo in attesa del via libera per sperimentarlo sugli esseri umani. Speriamo di fare la fase 1 della sperimentazione in brevissimo tempo”. Gambotto ha spiegato che per un vaccino bastano pochi volontari per capire se c’è la risposta immunitaria. Stando alle sue parole, i tempi potrebbero essere abbastanza brevi. “Se tra 2-3 mesi abbiamo dati sufficienti e la situazione rimane pandemica come ora, possiamo muoverci subito all’uso del vaccino”.

L’attesa per un vaccino che sia efficace contro il covid-19 è sempre più alta. Sono attesi sviluppi importanti nei prossimi mesi.