J’accuse di Alba Parietti: “Non mi danno programmi”

Alba Parietti, ospite di Io & Te su Rai 1, si è lamentata del fatto che non le vengono proposte conduzioni di programmi televisivi

Alba Parietti ha raccontato negli studi di Rai 1 durante il contenitore estivo Io & Te della difficoltà lavorativa che sta attraversando negli ultimi anni. La nota showgirl, pur ammettendo di avere un carattere difficile con cui non è semplice lavorare, ha lamentato la mancanza di proposte di conduzione. L’Alba nazionale è diventata negli anni un personaggio molto amato dal pubblico grazie alle sue partecipazioni a diversi talk dove, con schiettezza e generosità, si è sempre contraddistinta per il suo pensiero anticonformista e per la capacità di instaurare solidi rapporti di amicizia come quello con Ezio Bosso. Una lunga chiacchierata insieme al padrone di casa, Pierluigi Diaco, nella quale ha voluto appunto ricordare con affetto il grande pianista e compositore recentemente scomparso. “Ezio è stata una persona importantissima – ha confessato la showgirl – faccio anche fatica a parlarne“. Il rapporto che la legava con Bosso era complesso ma di profonda amicizia “Non era una persona facile, pieno di sfumature, angelo e diavolo insieme. Tutto il resto che è stato detto sono solo pettegolezzi che non mi riguardano“.

Alba Parietti e la proposta di Pierluigi Diaco

Agli spettatori di Io & Te la Parietti ha parlato a cuore aperto della sua persona: “Sono egocentrica e leale fino allo stremo. Una tremenda rompiscatole e una bestiale fanatica“. Parlando poi della sua situazione lavorativa fatta principalmente di ospitate in giro per i talk: “Sono una donna dal carattere difficile ma seria e professionale. Programmi a me non ne danno però. Mi piacerebbe farne magari uno sulla psicologia“. A questo punto è arrivala la proposta di Diaco per la prossima stagione di Io & Te “Insieme a Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo possiamo mettere un lettino e tu fai la dottoressa che intervista“.

Una proposta a cui la showgirl ha ribattuto con un sorriso chiedendo perché magari non già ad agosto. “Ma quante ne vuoi” ha replicato sorridendo Diaco.