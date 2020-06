Laura Pausini, il ricordo sensuale di un anno fa – FOTO

Laura Pausini e il ricordo del panta-leggings attillato di un anno fa in un ritratto black and white e una posa provocante e seducente

La famosa cantautrice italiana Laura Pausini in questi giorni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un ricordo indelebile stile anni ’70. La vip dalla voce soave e profonda, nativa di Faenza si è ritagliata spazio tra le grandi figure della musica italiana grazie al successo ottenuto al festival di Sanremo con l’inedito singolo “La solitudine”.

Da lì in poi Laura ha messo in piedi il suo portafoglio di fan e ha dato inizio ad una serie infinita di tour per aumentare il suo appeal sul territorio nazionale e oltre confine.

Laura Pausini oggi vanta la bellezza di 3,2 milioni di followers su Instagram e il motivo di tanta visibilità non è legato solo al suo modo di fantasticare tra le note. L’altra nota lieve della sua nobile carriera è senz’altro il suo splendido aspetto, la sua sensualità dietro le quinte.

LEGGI ANCHE —–> Bianca Guaccero: La bellezza vera è la libertà di essere ciò che siamo

La posa pazza di Laura Pausini in quel ricordo pieno di emozioni