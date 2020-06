Silvia Provvedi in attesa di Nicole, look premaman da capogiro

Silvia Provvedi, al nono mese di gravidanza, è in attesa della sua piccola Nicole e su Instagram si mostra più bella che mai. I suoi outfit sono tutti di tendenza

Silvia Provvedi sta vivendo il momento più bello della sua vita. In dolce attesa, è al nono mese di gravidanza e a brevissimo nascerà la sua piccola Nicole, la prima figlia che aspetta da Giorgio De Stefano.

Solare, raggiante, più bella che mai, Silvia del duo “Le Donatella” si mostra su Instagram con il suo pancione. Insieme a lei la sorella, Giulia, inseparabile anche ora che sta per diventare mamma.

Non si nega agli outfit più disparati l’ex di Fabrizio Corona, che archiviata la tormentata storia con il re dei paparazzi, adesso sta vivendo una nuova vita. Tutine sexy e che accentuano il pancione, magliette allacciate al di sopra della pancia, vestitini succinti ed elastici. Insomma Silvia si sta sbizzarrendo e pare che il pancione con Nicole non sia per lei un freno alla moda e alla tendenza.

Look premaman davvero trendy, grintosi, creativi, giovani e frizzanti. Proprio come è lei che anche nella scelta dei marchi è andata controcorrente. No ai capi costosissimi ma largo spazio alla moda low cost, per pensare anche a dopo il parto e poter utilizzare quelli più elastici e comodi.

Non mancano delle incursioni di alta moda come la borsa YSL e alcuni pezzi Adidas, ma nulla di estroso e soprattutto ostentato. Ogni volta è sempre diversa e mai banale e proprio per questo piace al suo pubblico che insieme a lei non vede l’ora di vedere la piccola Nicole.

Ed è proprio la dichiarazione che ha fatto nelle ultime ore che ha emozionato tutti.