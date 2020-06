Claudio Lippi si racconto al programma della Rai Io e Te. Commuove il pubblico da casa e il presentatore. Stava per morire…

Il racconto di Claudio Lippi, scrittore e conduttore italiano, ha commosso tutti. L’uomo è stato intervistato al programma sulla Rai Io e Te ed ha parlato del momento difficile che ha dovuto attraversare un po’ di tempo fa. Tutto è iniziato dalla domanda di Diaco. Il presentatore, avendo mal di testa molto forte, ha chiesto all’ospite se gli fosse mai capitato di andare in onda sentendosi male e lui ha rivelato un fatto privato che lo ha toccato molto e che non aveva mai raccontato prima d’ora.

Claudio Lippi e il suo tragico racconto

E’ stato un racconto inaspettato, una rivelazione per il pubblico di Io e Te. Claudio Lippi ha parlato di un suo momento di difficoltà e di malessere. “Stavo registrando – spiega – delle puntate per un programma della concorrenza e la notte prima aveva avuto un malessere per il quale il medico mi aveva detto che dovevo andare a fare un elettrocardiogramma. Io però ci andai dopo la fine delle registrazioni delle tre puntate. Il medico che mi visitò si fece portare un bicchiere d’acqua, era per lui. Poi mi ha detto ‘Stai morendo'”. Ha concluso:” Sono fortunato a poter raccontare questo episodio. Ero riuscito a registrare tre puntate stando male. – sottolinea – Il nostro lavoro a volte riesce a essere una medicina. Non condivido sempre lo slogan ‘The show must go on’, ma spesso è quello che accade”.

Il suo lavoro, per fortuna, ha avuto la meglio su i problemi di cuore del conduttore.