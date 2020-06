Cecilia Rodriguez ha pubblicato una nuova straordinaria foto su Instagram: il suo lato B è da urlo.

Cecilia Rodriguez non smette di incantare e pubblica su Instagram scatti bollenti mettendo in primissimo piano il suo fantastico corpo. Dopo un inizio da modella, la ragazza è entrata in tv partecipando a programmi come ‘L’isola dei Famosi’ e ‘Chiambretti Night’. Chechu ha acquisito maggiore popolarità quando è entrata nella casa più famosa d’Italia come concorrente del ‘Grande Fratello Vip’: in quella edizione lasciò in mondovisione lo storico fidanzato Francesco Monte per legarsi ad Ignazio Moser. La sorella di Belen ha un grande seguito sui social network: il suo account Instagram vanta 4,2 milioni di follower. Poco fa la showgirl argentina ha postato una foto in un posto incantevole mettendo in risalto il suo lato B.

L’incredibile scatto di Cecilia Rodriguez su Instagram

Chechu Rodriguez ha infiammato nuovamente il web postando uno scatto fantastico su Instagram: la bella argentina è insieme al suo compagno Moser. Per guardare la foto clicca su successivo.