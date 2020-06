Alessandra Amoroso, mai stata così sensuale – Foto

Alessandra Amoroso, dopo mesi di lockdown, si mostra al suo pubblico sexy come non lo è mai stata. Non sta più nella pelle per l’uscita del nuovo brano

Alessandra Amoroso è pronta per l’estate. Dopo il periodo di quarantena, che ha bloccato tutti e tutto, la giovane cantante è tornata a lavoro più energica che mai. Insieme al gruppo Boomdabash ha creato un nuovo tormentone dell’estate 2020. E non vede l’ora di mostrarlo e farlo ascoltare al pubblico italiano. Non sta più nella pelle.

Alessandra Amoroso nel video è davvero sensuale

Che dire, Alessandra il sole ce l’ha proprio dentro. La cantante è energia pura, sopra e sotto il palco. Dopo soli dieci anni di carriera è riuscita a creare la sua big family, il gruppo dei suoi fan che la seguono in tutta Italia.

Visualizza questo post su Instagram Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri.☀️🚌🌊 #Karaoke Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 14 Giu 2020 alle ore 7:51 PDT

Karaoke è il suo nuovo brano e non vede l’ora di farlo ascoltare al suo pubblico. Già l’anno scorso aveva collaborato con il gruppo Boomdabash con il successo di Mambo salentino. La donna è tornata subito a lavoro, anche se in questo periodo il mondo della musica si trova in difficoltà.

La musica fa parte di ognuno di noi ed è giusto che venga rispettata.