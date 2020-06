Federica Nargi e la sorella. Due gocce d’acqua -FOTO

Federica e Claudia Nargi, sorelle gemelle. La loro bellezza è davvero unica. L’ex velina ha postato una loro foto insieme: due gocce d’acqua

Federica Nargi, l’ex velina di Striscia la Notizia in coppia con la bionda Costanza Caracciolo, è una delle modelle più seguite e attive sui social. Da 11 anni a fianco dell’ex calciatore Matri ed ora è la mamma di due bellissime bambine: Sofia e Beatrice. Alla donna non manca veramente nulla, una famiglia da coccolare e un lavoro pieno di soddisfazioni. Di una bellezza unica, alta 1,76 ed un fisico da paura. Ma a quanto pare Federica non è l’unica Nargi ad avere bellezza da vendere. Guardate la sorella Claudia. Sono due gocce d’acqua.

Federica e Claudia Nargi, quasi gemelle