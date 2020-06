Stefano De Martino non ha orecchie per il gossip. In questi momento il lavoro è il suo unico obiettivo. Alla vigilia di Made in Sud parla di Fatima

Sta per tornare sul piccolo schermo Made in Sud. A condurlo saranno anche questa volta il ballerino napoletano Stefano De Martino e Fatima Trotta. I due sono molto legati, specialmente in questo ultimo momento. In un’intervista il conduttore ha rivelato: “Fatima è il mio punto di riferimento”.

Stefano De Martino e Fatima, una relazione speciale