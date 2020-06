Chiara Ferragni e le due sorelle tutte in barca e in costume , che fisici – FOTO

Chiara Ferragni su Instagram pubblica uno scatto di famiglia. Lei e le sue sorelle si godono il mare e il sole in questa bella domenica di giugno

L’influencer più gettonata d’Italia oggi ci regala uno scatto da far girare la testa. Bellezze al bagno, tutte targate Ferragni. Buon sangue non mente davvero. La stupenda Chiara pubblica sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in un momento di relax con le due sorelle, Valentina e Francesca.

Le ragazze si godono una giornata di mare insieme a Portovenere, in provincia di La Spezia. Il sole bacia i loro corpi mozzafiato, gambe chilometriche, capelli al vento, grandi occhiali da sole e bikini da urlo. Chiara indossa un costume fucsia acceso, Valentina uno giallo senape e Francesca è un po’ più aggressiva con una mise animalier.

Le tre sorelle si lasciano così alle spalle le preoccupazioni da lockdown accogliendo nel migliore dei modi l’arrivo della bella stagione. La temperatura sale per loro e anche per chi ha la fortuna di vederle.

Già da qualche giorno le Ferragni sisters pubblicano foto della loro vacanza alle Cinque Terre, facendoci vedere panorami da sogno, alla scoperta di piccoli borghi e della bellezza della natura.

Chiara Ferragni e le sorelle in vacanza: cosa dice la mamma?

Visualizza questo post su Instagram Ferragni sisters at sea 💘 @fraferragni @valentinaferragni Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 14 Giu 2020 alle ore 1:23 PDT

Tra i posti prescelti per il loro tour c’è marina di Manarola, meta che ha attirato i fan dell’imprenditrice e del marito, il rapper Fedez. Braccati dagli ammiratori in cerca di una foto e di un autografo, sono sfuggenti ma non perdono comunque occasione per postare i loro scatti da turisti.

Visualizza questo post su Instagram Sisterhood @fraferragni @valentinaferragni ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 13 Giu 2020 alle ore 11:56 PDT

Tutto sotto gli occhi attenti della madre delle tre Ferragni, Marina Di Guardo, che commenta i loro scatti con amore: “I miei tre capolavori” e tre cuoricini per ognuna di loro.

Cosa pensano i fan di queste bellezze? “I can’t pick my favourite” (Non saprei scegliere la mia preferita), “Meravigliose”, “Occhi belli”. Tra i commenti anche quello di una super vip come Elisabetta Gregoraci che scrive: “Che belle!”

