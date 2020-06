Covid19, l’ OMS è in allarme per ripercussioni su donne e adolescenti

Covid19. Mentre la pandemia continua a intensificarsi, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è preoccupata per il suo impatto su donne, bambini e giovani

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, c’informa delle conseguenze indirette del Covid19. Queste riguarderebbero soprattutto due gruppi di persone: donne e adolescenti.

La pandemia ha stravolto i sistemi sanitari in molte parti del mondo. Ciò significa che le donne possono essere maggiormente a rischio per complicanze legate alla gravidanza e al parto.

Le prime prove suggeriscono che invece gli adolescenti o giovani adulti intorno ai 20 anni sono maggiormente soggetti a depressione e ansia, molestie online, violenza fisica e sessuale e gravidanze indesiderate.

L’OMS ha pubblicato linee guida per le strutture sanitarie sul mantenimento dei servizi essenziali durante la pandemia, anche per l’assistenza ai neonati, dovuto alla probabile diffusione del contagio durante l’allattamento. Tuttavia Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato: “Sulla base delle prove disponibili, il consiglio dell’OMS sostiene che i benefici dell’allattamento al seno superano qualsiasi potenziale rischio di trasmissione di COVID-19″. A meno che le madri non stiano troppo male non verranno scoraggiate ad allattare nè verranno separate dai loro bambini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Covid19, salute fisica e mentale degli adolescenti a rischio per dispersione scolastica

Per quanto riguarda gli adolescenti e i giovani adulti, invece, c’è preoccupazione per gli effetti indiretti che può avere la chiusura della scuola e delle università. “Ciò può avere un impatto drammatico sulla capacità dei giovani di accedere ai servizi di prevenzione. In alcuni Paesi, gli adolescenti con problemi di salute mentale hanno accesso a determinati servizi esclusivamente a scuola. Ancora, milioni di bambini sono nutriti attraverso programmi di mensa scolastica. Nelle scuole si fa attività fisica e c’è un controllo maggiore sull’ uso di tabacco, alcol e droghe che possono avere ripercussioni sulla salute.”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Covid19, figlia di una vittima: “Ho dovuto riconoscere mio padre. Tremendo”