Pochi giorni fa è stato il compleanno della super modella Emily Ratajkowski, che ha festeggiato i 29 anni anche con dei bellissimi scatti sui social.

Visualizza questo post su Instagram Birthday 🤍🙏♊️ Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 11 Giu 2020 alle ore 7:42 PDT

Emily Ratajkowski ha pubblicato alcuni scatti su Instagram in cui come didascalia ha scritto “Birthday”. Una settimana fa, infatti, il 7 giugno, è stato il suo 29esimo compleanno. La prima della serie di foto pubblicate Emily è nel salone di casa propria seduta su un divano verde, con un libro accanto a sé e sembra che si stia molto rilassando. Ai più attenti osservatori tra i suoi fan e follower non sarà sfuggito un particolare molto sensuale: la bretellina destra della mini canotta grigia si è slacciata, facendo diventare la foto della Ratajkowski molto ammiccante.

Fiori per il compleanno di Emily Ratajkowski

Visualizza questo post su Instagram Thank you all for the birthday love ♊️ Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 10 Giu 2020 alle ore 4:24 PDT

Nell’immagine appena precedente a quella di cui scritto poc’anzi la bella modella e attrice statunitense ringrazia tutti per l’amore e l’affetto dimostratele per il suo 29esimo compleanno. Nello scatto Emily ha in mano un vaso trasparente con dentro dei bellissimi fiori colorati tra cui spicca un enorme girasole. La didascalia alla foto scritta dalla modella è stata: “Thank you all for the birthday love ♊️”, “Grazie a tutti voi per l’amore per il mio compleanno”. Le altre foto, sempre per il suo compleanno, la mostrano in bikini in piscina intenta a prendere il sole, a giocare con il suo amico a quattro zampe, con l’uomo della sua vita e seduta mentre beve una birra ghiacciata. La sensualità delle foto è palpabile per i fan e follower della Ratajkowski, che sono ben 26 milioni e 600 mila.

Visualizza questo post su Instagram Adventurin Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 25 Mag 2020 alle ore 3:03 PDT

Gli scatti dell’attrice e super modella hanno ottenuto già 1 milione e 200 mila cuoricini di gradimento.