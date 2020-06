La cronaca ed il tabellino di Napoli Inter di Coppa Italia, semifinale di ritorno dalla quale è uscita il nome di chi sfiderà la Juventus nell’ultimo atto.

Finisce con il risultato di 1-1 Napoli Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Decidono in un ‘San Paolo’ a porte chiuse i gol di Eriksen e Mertens. Ma gli azzurri beneficiano della rete di Victor Ruiz segnata nella sfida di andata e guadagnano così l’opportunità di ottenere un trofeo in stagione.

La partita inizia con subito una svolta: infatti dopo soli 2′ Cristian Eriksen va in gol, direttamente da calcio d’angolo. Ospina sorpreso da una traiettoria insidiosa ed ospiti subito in gol. Il Napoli prova a reagire ma l’Inter tiene bene il campo e si fa preferire di più in fase di costruzione del gioco. Tra i più pimpanti c’è Candreva che in più di una circostanza nel corso del match cerca spunti importanti, con anche la conclusione diretta. Ma gli azzurri non sono da meno ed al 23′ è l’ex Politano a sfiorare il pareggio. Proprio Candreva, assieme a Bastoni, combinano un pasticcio in disimpegno, Handanovic riesce a cavarsela. Nella fase centrale del primo tempo la squadra di casa cerca di aumentare la pressione, con Mertens che finalmente si fa vedere.

Napoli Inter, i gol nel primo tempo

L’Inter cerca comunque il colpo del ko con Lukaku al 32′, il suo colpo di testa viene sventato alla grande da Ospina. Controverso episodio al 34′: l’arbitro Rocchi non estrae un secondo giallo ai danni dell’interista Young che stende Di Lorenzo con irruenza. Il provvedimento ci stava tutto. L’Inter sfiora il 2-0 con il solito Candreva al 40′: il suo tiro forte sul primo palo viene sventato da Ospina. Che pochi secondi dopo lancia lungo per Insigne, che serve con classe Mertens: il belga fa così 1-1 in azione di contropiede. Ed ottiene anche lo scettro di migliore marcatore di sempre della storia del Napoli. Il primo tempo finisce con il risultato di parità.

Emozioni nella ripresa, più Inter ma il punteggio non cambia

Nel secondo tempo è Insigne a sfiorare il ribaltone al 53′. Il capitano azzurro sfiora il palo di poco. Gli uomini di Gattuso sembrano più volitivi e per un certo periodo pressano meglio e sembrano correre di più. L’Inter contiene bene e viene fuori alla distanza. Il periodo più interessante della ripresa arriva tra il 76′ e l’81’, con tre occasioni per la compagine milanese. Pericolosissimi in serie Sanchez, Eriksen su punizione e poi su tiro ravvicinato. Sul danese bravissimo ad opporsi uno strepitoso Ospina. Segue il prevedibile valzer delle sostituzioni – cinque per parte – ma il risultato non cambia neppure dopo 5′ di recupero e dopo un’altra ottima parata di Ospina, stavolta su Sanchez. Inter eliminata, sarà il Napoli a contendere alla Juventus la Coppa Italia 2020.

Napoli Inter tabellino (0-1 e 1-1)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas (65′ Victor Ruiz), Demme, Zielinski (85′ Allan); Politano (65′ Callejon), Mertens (75′ Milik), Insigne (85′ Younes).

A disposizione: Meret, Karnezis, Mario Rui, Llorente, Lozano, Luperto, Ghoulam.

All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (88′ Ranocchia), Bastoni; Candreva (73′ Moses), Barella, Brozovic, Young; Eriksen (88′ Sensi); Lukaku, Lautaro Martinez (72′ Alexis Sanchez).

A disposizione: Padelli, Berni, Gagliardini, Asamoah, Borja Valero, Esposito, Pirola, Biraghi.

All. Conte

MARCATORI: 2′ Eriksen (I), 41′ Mertens (N)

AMMONITI: Ospina (N), Young, de Vrij (I)