Coppa Italia semifinale, Juve Milan cronaca tabellino. Si giocava il penultimo atto prima della finale del torneo che si disputerà a Roma.

Termina senza gol Juve Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che qualifica i padroni di casa. Adesso Cristiano Ronaldo e compagni attendono l’esito di Napoli Inter, l’altra semifinale che vede gli azzurri partire da un vantaggio di 1-0 conseguito in casa dei nerazzurri. La finale è in programma per mercoledì 17 giugno all’Olimpico di Roma.

LEGGI ANCHE –> Coppa Italia Napoli, le probabili scelte di Rino Gattuso

Per quanto riguarda Juve Milan, la partita ha visto un pallino del gioco spesso tra le mani dei bianconeri. Subito Juve forte sull’acceleratore con una iniziativa di Alex Sandro per Douglas Costa, che spara a lato mancando di poco il secondo palo. Siamo al 2′, e poco dopo Donnarumma deve darsi da fare per allontanare un pallone pericoloso di Ronaldo al centro. Ci sono iniziative solo dalla Juventus, con un colpo di testa pericoloso di de Ligt ed ancora un tiro di Ronaldo fermato a fatica dalla retroguardia rossonera.

Prima svolta importante del match al 16′: Conti tocca con il gomito largo in area, è rigore. Ma dal dischetto CR7 colpisce il palo, con Donnarumma che si era comunque tuffato dalla parte giusta. Per il portoghese è il secondo errore in assoluto dagli 11 metri da quando è in Italia. E pochi secondi dopo il milanista Rebic (a segno nell’1-1 dell’andata, n.d.r.) si becca il rosso per fallaccio su Danilo.

LEGGI ANCHE –> Milan, Castillejo racconta la rapina: “Ho avuto paura, è successo tutto in fretta”

Juve Milan, bianconeri sempre padroni della partita

Il Milan, complice la inferiorità numerica, resta ancora più rintanato nella sua metà campo e pensa a contenere. Le iniziative della Juve fioccano con il solito Ronaldo e con un tacco volante di Bonucci. In mezzo c’è una sortita di Romagnoli che colpisce di testa, mancando la porta solissimo da appena 2 metri. Nel secondo tempo è soprattutto Dybala a volerci provare in due circostanze, ma senza fortuna. Si distingue de Ligt, sempre preciso nei suoi interventi. Per il resto la Juventus non rischia mai.

LEGGI ANCHE –> Serie A, calcio e quarantena: dal Cts la notizia più attesa

JUVE MILAN 0-0 (1-1) TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo (85′ Cuadrado), de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (62′ Khedira), Matuidi (62′ Rabiot); Douglas Costa (62’Bernardeschi), Dybala, Cristiano Ronaldo.

A disp.Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Muratore, Rugani, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.

All. Sarri

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti (88′ Saelemaekers), Kjaer, Romagnoli, Calabria (88′ Laxalt); Kessie (82′ Krunic), Bennacer; Paqueta (82′ Colombo), Bonaventura (52′ Raphael Leao), Calhanoglu; Rebic.

All. Begovic, A. Donnarumma, Brescianini, Gabbia, D. Maldini, Olzer, Saelemaekers.

All. Pioli

MARCATORI: –

AMMONITI: Pjanic, Khedira (J), Conti (M)

ESPULSI: Rebic (M)

NOTE: 16′ Cristiano Ronaldo (J) sbaglia rigore