Fantacalcio, gli infortunati della Fiorentina, il rientro. Situazione Ribery

Fantacalcio, il punto su tutti gli infortunati della Fiorentina e gli ultimi aggiornamenti su Franck Ribery.

Le squadre stanno lavorando duramente per prepararsi al rientro in campo previsto per il 20 giugno (si giocheranno prima i recuperi). La serie A è pronta a riaprire i battenti dopo il lungo stop di 4 mesi imposto dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Insieme al campionato riparte anche il fantacalcio, un gioco che appassiona tantissime persone. La Fiorentina è sicuramente una delle squadre più rappresentative in quella che è una delle passioni principali di milioni di italiani. L’attuale classifica della ‘Viola’, ferma al 13° posto, non rispecchia il reale valore della rosa.

Fantacalcio Fiorentina, il punto sugli indisponibili e gli infortunati

Ottime notizie in casa Fiorentina: nessuno è squalificato per la prossima gara. Dovranno stare attenti, tuttavia, quelli che sono in diffida: Chiesa, Duncan, Lirola, Ger. Pezzella, Vlahovic. Stando agli ultimi aggiornamenti in arrivo dal Centro Sportio Davide Astori, Franck Robery starebbe in formissima. Il francese in pochissimi mesi aveva conquistato il suo nuovo pubblico ma il 30 novembre subì un grave infortunio alla caviglia dopo uno scontro con Tachtsidis. Dopo la lunga riabilitazione e il periodo di lockdown, la stella ex Bayern Monaco è pronta a guidare nuovamente l’attacco viola. Arruolabili anche Caceres, Venuti ed Agudelo.

Situazione leggermente diversa per Kouame. L’attaccante passato a gennaio alla Fiorentina sta recuperando dalla rottura del legamento crociato del ginocchio e potrebbe diventare un affare per tutti i fantallenatori. Nelle prossime partite sarà difficile strappare qualche presenza ma occhio alle ultime 6-7 giornate.