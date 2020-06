Squadra biancoleste al lavoro per essere pronta alla ripresa del campionato. La situazione in ottica fantacalcio Lazio con infortunati e squalificati.

Le squadre sono al lavoro per la ripresa del campionato, fissata per il fine settimana del 22, 23 e 24 giugno. La Serie A riparte così dopo quasi quattro mesi di stop imposto dall’emergenza derivata dalla pandemia. Poi ci sono le quattro compagini impegnate nelle semifinali di Coppa Italia.

Ci sono infatti da giocare le gare Juventus-Milan e Napoli-Inter, in programma rispettivamente il 12 e 13 giugno. Il giorno 17 poi ci sarà la finale a Roma. Ed oltre al campionato riparte anche il fantacalcio, con la Lazio che è certamente tra le compagini più rappresentate in quella che è una delle passioni principali degli italiani. Ecco di seguito la situazione sugli infortunati in casa biancoceleste. Il sodalizio capitolino scenderà in campo lunedì 24 giugno. Si giocherà a Bergamo la partita Atalanta-Lazio.

Fantacalcio Lazio, il punto sugli indisponibili e gli infortunati

ACERBI: problema al polpaccio (RECUPERO 27^GIORNATA)

MARUSIC: affaticamento muscolare (RECUPERO 27^GIORNATA)

LUCAS LEIVA: trattamento al ginocchio (RECUPERO 27^GIORNATA)

VAVRO: piccolo stiramento (IN DUBBIO 27^GIORNATA)

LULIC: intervento in artroscopia a carico della caviglia sinistra (IN DUBBIO 28^GIORNATA)

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Acerbi, Lazzari, Cataldi, Caicedo, Immobile

