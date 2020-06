Fantacalcio Inter, contro la Sampdoria tre indisponibili in casa nerazzurra

Fantacalcio: l’Inter nel campionato di Serie A tornerà in campo nel recupero contro la Sampdoria dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli e forse la finale

Ecco l’elenco degli indisponibili in casa nerazzurra:

INFORTUNATI

MOSES: risentimento muscolare alla coscia sinistra (RECUPERO 27ª GIORNATA)

SENSI: infrazione allo scafoide (RECUPERO 27ª GIORNATA)

SQUALIFICATI: Padelli (1) da scontare nel recupero della 25ª giornata

DIFFIDATI: D’Ambrosio, Vecino

Inter-Sampdoria, Conte dovrà fare a meno di due infortuni e uno squalificato

Tour de force per l’Inter. La squadra allenata da Antonio Conte sabato 13 giugno dovrà giocare il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Dopodiché in caso di vittoria al San Paolo il club nerazzurro scenderà in campo appena giorni dopo per la finale. Poi sarà la volta del recupero della 25ª giornata della Serie A contro la Sampdoria il 21 giugno.

Dunque inizierà il campionato il 24 di questo stesso mese contro il Sassuolo. Parlando dell’impegno che vedrà l’Inter sfidare la Sampdoria, l’allenatore dei meneghini dovrà fare a meno dello squalificato del portiere Padelli.

Il tecnico salentino dovrebbe avere a disposizione giocatori che sembravano essere in dubbio. Si tratta di De Vrij, Bastoni, Godin e Vecino. Tutto questi quattro dovrebbero essere convocati per la gara di campionato.

Anche Moses e Sensi potrebbero essere recuperati.