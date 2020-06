Era un idealista liberale e socialista che ha combattuto contro la percezione dell’ingiustizia in tutto il mondo, guadagnandosi una lunga lista di nemici. In particolare in Sudafrica, dove era un nemico deciso dell’apartheid. Al culmine della guerra fredda, cercò una “terza via” tra Oriente e Occidente e si oppose alla guerra in Vietnam. Petersson ha dichiarato di aver raggiunto le sue conclusioni dopo un’indagine esaustiva che ha paragonato a quello dell’assassinio di Kennedy e dell’abbattimento del volo Pan Am 103 su Lockerbie, in Scozia.

Non è stata una sorpresa, tuttavia, poiché il caso svedese è stato ampiamente considerato risolto nel 2018 da un giornalista freelance, Thomas Pettersson, la cui segnalazione ha portato a Engstrom. Il signor Pettersson, il giornalista, ha trovato un legame tra l’assassino e un collezionista di armi, un ex militare che detestava il signor Palme e i suoi ideali socialisti.