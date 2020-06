Autopsia sui deceduti causa Covid-19: una scoperta agghiacciante

La rivista The Lancet ha pubblicato uno studio clinico sui pazienti deceduti causa Covid-19. A Bergamo hanno replicato e la scoperta è stata agghiacciante

La rivista The Lancet è stato il primo quotidiano a lanciare l’iniziativa di un’analisi clinica effettuata sui pazienti deceduti causa Covid-19. Alcuni esaminatori stranieri hanno rivelato delle particolarità ancora sconosciute agli occhi del medico italiano in corsia.

Tuttavia nell’ultimo periodo sembra che la curiosità di sapere come interagisce il Covid-19 in Italia ha alimentato le speranze di utilizzare rimedi efficaci per la prevenzione futura.

Oggi alcuni ricercatori dell’Ospedale Sacco di Milano hanno esaminato in autopsia il corpo di ben 38 pazienti, deceduti causa coronavirus. Il nuovo obiettivo era quello di riuscire a capire il comportamento del nemico all’interno dei polmoni.

Dall’esperienza avenuta all’interno degli ambulatori del nosocomio adibito a Covid-19, anche i medici bergamaschi hanno agito a ruota, analizzando la situazione su addirittura 100 corpi.

Autopsia da Covid-19: la scoperta