Al Bano sostituisce Romina e duetta con un’altra cantante

Al Bano e Romina. La famosissima coppia della musica leggera italiana torna a far parlare di sè tra scambi in tv e frecciatine online

Al Bano e Romina. Romina e Al Bano. E tra di loro Loredana Leccino. Sembra una storia senza fine quella tra gli ex coniugi, coppia d’oro della musica leggera italiana. Le ultime settimane li avevano visti protagonisti a causa dei disguidi sopraggiunti durante la celebrazione del compleanno del cantante di Cellino San Marco. Al Bano infatti avrebbe rifiutato la lettura in diretta su Rai Uno, per voce di Mara Venier, di una poesia a lui dedicata dall’ex moglie . Non sarebbe stato delicato nei confronti dell’attuale consorte, a suo dire.

Il cantante pugliese avrebbe riferito che non ama essere oggetto di gossip. Inoltre per lui quella di Romina è stata una leggerezza, non era necessario rendere pubblica la lettura di questa sua poesia, per quanto ne sia onorato.

Per rispondere allo smacco, Loredana Lecciso avrebbe organizzato una festa di famiglia per festeggiare il compleanno di Al Bano con tutti i figli, escludendo Romina, che si trovava a pochissima distanza. Aveva trascorso infatti il periodo di lockdown proprio in Puglia, a casa del figlio Yari.

Al Bano duetta con una cantante che non è Romina