Nella mattinata di ieri, un ragazzo di 28 anni di Cammarata (Agrigento) è morto dopo due giorni di agonia in seguito ad una puntura d’ape.

Un ragazzo di soli 28 anni è deceduto nella mattinata di ieri all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il giovane, Lorenzo Di Grigoli, era stato trasferito nel nosocomio nisseno dopo essere arrivato in ospedale a Cammarata, in provincia di Agrigento, in seguito ad una puntura d’ape. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione de Il Corriere della Sera, Lorenzo si trovava in auto con la fidanzata con i finestrini aperti, quando improvvisamente un’ape lo ha punto. Il 28enne ha iniziato da subito a star male e la compagna lo ha portato in ospedale, dove purtroppo è deceduto dopo due giorni di agonia a causa di un brutto choc anafilattico.

Tragedia a Cammarata, piccolo comune in provincia di Agrigento, dove un ragazzo di 28 anni è morto nella mattinata di ieri, domenica 14 giugno. Il 28enne, Lorenzo Di Grigoli è deceduto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove si trovava ricoverato in coma da due giorni dopo essere stato punto da un’ape. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e dalla redazione de Il Corriere della Sera, il giovane venerdì si trovava in auto con la fidanzata con i finestrini aperti, quando un insetto lo ha punto.

Lorenzo ha subito accusato un malore e la compagna lo ha condotto al presidio territoriale di emergenza del comune agrigentino. Qui il medico, considerate le condizioni del giovane ha immediatamente avvertito il 118 che, giunto sul posto con l’eliambulanza, lo ha trasportato nel nosocomio nisseno, dove è arrivato già in coma per via di un arresto cardiocircolatorio causato da un grave choc anafilattico. Purtroppo non sono valsi a nulla i tentativi dei medici di salvare la vita al ragazzo che dopo due giorni è deceduto.

Diffusasi la notizia, come riporta Il Corriere della Sera, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia di Lorenzo colpita dall’improvviso lutto. Tra questi anche quello del sindaco Vincenzo Giambrone che sul proprio profilo Facebook ha scritto: “Cammarata piange per la tragica perdita di Lorenzo: ragazzo brillante, pieno di vita ed amico di tutti. La città si stringe al dolore dei genitori e di tutti i familiari”.