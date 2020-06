Dramma in serata, donna muore investita dall’auto del marito: la versione dell’uomo

Un uomo avrebbe investito la moglie nel cortile della loro abitazione a Corteolona, Pavia: il dramma sarebbe avvenuto dopo che i due avevano avuto una lite. Indagano i carabinieri.

Dramma a Corteolona, comune in provincia di Pavia, nella serata di ieri. Una donna di 48 anni è deceduta dopo essere stata investita da un’auto alla cui guida si trovava il marito. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al culmine di una lite con la moglie, l’uomo 57enne si sarebbe recato in cortile e, dopo essere salito in macchina, avrebbe travolto la donna. Ai carabinieri, il 57enne, che ha subito chiamato i soccorsi, ha raccontato di non essersi accorto della presenza della coniuge in cortile e di averla investita involontariamente.

Pavia, uomo investe la moglie nel cortile di casa: i due avevano avuto una lite

Una donna di 48 anni è morta nella serata di ieri, sabato 14 giugno, a Corteolona, in provincia di Pavia. La 48enne sarebbe stata investita nel cortile di casa dall’auto guidata dal marito di 57 anni. Stando alle prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Tgcom24, i due coniugi avrebbero avuto un’animata lite in casa, dove si trovava anche il figlio della coppia di 10 anni. L’uomo, al culmine della discussione, è uscito di casa ed è salito a bordo della propria automobile. Ingranata la marcia, il 57enne è partito, ma nel cortile ha investito la moglie che lo aveva seguito fuori dall’abitazione.

Accortosi di quanto accaduto, l’uomo è sceso subito dal mezzo ed ha provato a soccorrere la moglie chiamando anche il 118. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari che non hanno potuto far nulla per la donna rimasta incastrata sotto le ruote del veicolo. Intervenuti presso l’abitazione anche i carabinieri che hanno accompagnato il 57enne in caserma, dove è stato ascoltato per chiarire quanto accaduto. Ai militari dell’Arma, riporta Tgcom24, ha ribadito più volte di non essersi accorto della presenza della moglie quando è salito in auto affermando che si è trattato, dunque, di un drammatico incidente. L’uomo è attualmente indagato per omicidio colposo.

I carabinieri adesso stanno indagando per accertare con esattezza la dinamica dei fatti e chiarire le cause del litigio della coppia.

