Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri a Lecce costato la vita ad una ragazzina di soli 16 anni. La vittima, secondo le prime informazioni, si trovava su uno scooter insieme ad un amico, quando improvvisamente il mezzo a due ruote si è scontrato con un’automobile. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la 16enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo. L’amico della giovane che si trovava alla guida dello scooter è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni. Illesi i due occupanti della vettura coinvolta nel sinistro.

Un morto ed un ferito in gravi condizioni, entrambi giovanissimi. Questo il bilancio del drammatico incidente stradale consumatosi nella tarda serata di ieri, domenica 14 giugno, in viale Giovanni Paolo II a Lecce. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, una ragazza di 16 anni stava viaggiando insieme ad un amico a bordo di uno scooter che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto. Impatto fatale per la 16enne, i cui tentativi di soccorso dello staff medico del 118 si sono rivelati inutili. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell’adolescente, che sarebbe sopraggiunto praticamente sul colpo.

L’amico della vittima, un ragazzino di 15 anni, è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Illesi l’uomo e la donna che si trovavano all’interno dell’auto coinvolta nel tragico incidente.

Sul posto sono arrivati anche la polizia municipale del capoluogo di provincia pugliese. Gli agenti hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Dai primi accertamenti pare che il mezzo a due ruote si stesse immettendo in un’arteria principale, quando è sopraggiunta l’auto che lo ha travolto.

L’uomo alla guida della vettura, un uomo di 39 anni, come riporta Fanpage, è stato sottoposto ad esami tossicologici e alcolemici risultati negativi.