Fidanzatini del liceo separati dal razzismo. Si ritrovano dopo 50 anni

Fidanzatini del liceo separati dal razzismo. Si ricongiungono dopo più di 40 anni e la loro storia ha un epilogo incredibile

Si chiamano Myra Clark e Howard Foster. La loro storia sembra la trama di un film romantico. Quasi ricalca le orme della celebre pellicole Indovina chi viene a cena? ma con tratti più dilatati nel tempo ma con un messaggio simile e sbalorditivo.

Proprio in queste settimane dopo l’omicidio di George Floyd in cui il tema del razzismo ai danni degli afroamericani è diventato sempre più prepotente, questa storia ci fa sperare e al trempo stesso riflettere su come determinate dinamiche retrograde influiscano sulla vita delle persone.

Maya e Howard s’innamorarono l’uno dell’altra nel 1967. Erano compagni di scuola a liceo e, come si suol dire, “il primo amore non si scorda mai”. I due furono costretti a lasciarsi a causa di pregiudizi razziali. Maya è bianca caucasica, Howard afroamericano.

Fidanzatini del liceo separati dal razzismo: un epilogo incredibile

Leggi anche >>> “PERCHE IO E GIGI D’ALESSIO CI SIAMO LASCIATI? ORA VE LO POSSO DIRE” PARLA LA EX

Erano spesso vittima di bullismo, le persone all’epoca li guardavano con curiosità e pregiudizio ed iniziarono a temere che anche le loro famiglie potessero essere vittima di abusi. Decisero quindi di dirsi addio e continuare le loro vite separatamente. Piansero tutte le loro lacrime, non erano sicuri che si sarebbero più rivisti.

Andarono al college e continuarono la loro vita da adulti. Howard si sposò qualche anno dopo ma divorziò successivamente. Maya rimase single. Nel 2014 un amico comune li ha fatti rincontrare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

E’ stato come se non fosse passato nemmeno un giorno. La scintilla tra i due si è riaccesa immediatamente. L’anno successivo si sono sposati decidendo di passare il resto della loro vita insieme tagliando fuori dalla loro esistenza tutto il dolore e il malessere dovuto a stupidi pregiudizi di razza.

Leggi anche >>> MATRIMONIO POST COVID, TUTTE LE NUOVE REGOLE