Asia Argento a Live non è la D’Urso: “Io sono scappata”

Asia Argento è stata ospite al programma mediaset Live non è la D’Urso. Dopo una accesa discussione con Morgan risponde: “Sono scappata”

Asia Argento non è rimasta zitta dopo le accuse da parte di Morgan durante il programma Live non è la D’Urso. La donna ha avuto una relazione con il cantante dal 2001 al 2007 e i due hanno avuto una figlia che ora ha 19 anni. “Quest’uomo non è capace di prendersi una responsabilità. Morgan non è un padre ingombrante, è solo assente. – afferma la donna – Sono anni che quest’uomo si fa pubblicità col mio nome, io a questo gioco non gli rispondo più, per rispetto di mia figlia”.

