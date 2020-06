Aveva ricoperto la carica di assessore nella giunta Moratti al Comune di Milano, Paolo Massari. Ora è finito in manette per violenza carnale.

È accusato di un reato gravissimo Paolo Massari, giornalista ed ex assessore all’Ambiente quando Letizia Moratti ricopriva la carica di sindaco di Milano. L’uomo, 58 anni, viene indicato di essere autore di uno stupro da parte di una sua amica imprenditrice, più giovane di lui di due anni.

La vittima riferisce che Paolo Massari l’avrebbe minacciata sia verbalmente che fisicamente, dicendole di dovere sottostare al suo volere. “Ora fai quello che ti dico io, sei la mia schiava”. Il tutto con schiaffi al viso e colpi violenti sulla schiena. Lo riporta il quotidiano ‘Il Giorno’. Massari e la vittima di questo presunto stupro – che però appare come certo – si conoscono da oltre 30 anni, sin dai tempi del liceo. Sembra che lei – imprenditrice attiva nel settore del fitness – si fosse rivolta all’uomo per avere dei consigli su come rimettersi in carreggiata, dopo la crisi economica scaturita dalla pandemia e dal lockdown. Dopo un appuntamento per un aperitivo ed una cena a Milano, l’ex assessore vanno poi a casa di lui e qui l’uomo avrebbe iniziato a fare delle avance all’amica.

Paolo Massari, una amica lo denuncia per stupro: in manette

Quest’ultima, nella sua versione, ha raccontato di non avere affatto certe intenzioni. Né di avere incoraggiato un certo tipo di situazione. Lui a quel punto la prende a schiaffi, strappandole i vestiti di dosso, per sottoporla ad abusi. Poi si sarebbe fermato per fumare. In quel mentre la vittima sarebbe riuscita a scappare ed a chiedere aiuto a dei giovani di passaggio. Successive analisi avrebbero anche confermato l’avvenuto stupro, con tanto di denuncia già inoltrata ed arresto avvenuto in casa sua. L’uomo sostiene che il rapporto sarebbe stato consenziente. Una analisi condotta dagli agenti della Polizia Scientifica avrebbe portato anche all’emergere di tracce di sangue all’interno del garage dell’abitazione di Massari. Proprio dove è avvenuta la violenza, a detta della vittima.

