Portafogli rubato nel 1962, viene restituito quasi 60 anni dopo

Portafogli rubato nel 1962 ad una donna americana della California viene ritrovato quasi 60 anni dopo. Ecco cosa c’era all’interno

Una donna di 73 anni si è vista restituire il mese scorso il suo portafogli che le era stato rubato nel 1962. L’oggetto in questione è stato ritrovato da un’impresa edile che stava facendo delle opere di ristrutturazione in un vecchio cinema a Lodi, California.

Spesso ci giungono notizie di persone per bene che trovano oggetti smarriti e li restituiscono ai legittimi proprietari. Storie del genere ci riconnettono con il mondo e donano fiducia e speranza nel prossimo. Quello che è successo a Donna Brown però ha dell’incredibile. Da adolescente, infatti, le era stato sottratto il suo portafogli. Non poteva certo aspettarsi di rivederlo ben 58 anni dopo.

Leggi anche >>> “PERCHE IO E GIGI D’ALESSIO CI SIAMO LASCIATI? ORA VE LO POSSO DIRE” PARLA LA EX

Portafogli rubato negli anni ’60: cosa c’era dentro

Alcune squadre di operatori edili, infatti, stavano operando all’interno del Sunset Theater. Il posto era un piccolo cinema della California dove, all’inizio degli anni ’60, si ritrovavano i ragazzi per trascorrere in serenità un po’ di tempo insieme. Nel 1962 Donna Brown aveva solo 15 anni. Nel suo portafogli rosso custodiva non solo denaro ma anche oggetti personali di valore affettivo: foto di amici e un dollaro d’argento portafortuna.

Quando si accorse che non era più in suo possesso i sentimenti di tristezza e sconforto l’assalirono, fino a quando ovviamente se ne fece una ragione. Terry Clark, l’attuale proprietario del Sunset Theater, l’ha chiamata quasi 60 anni dopo, nel maggio 2020. Qualcuno all’epoca aveva rubato i soldi e nascosto poi il portafogli dentro una fessura del muro. Tutti gli altri oggetti personali sono rimasti ben conservati all’interno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

E’ stato come fare un viaggio nel tempo. Le vecchie foto autografate degli amici di Donna sono un po’ come gli antenati di Facebook. La donna si è detta felice ed emozionata per il ritrovamento.

Leggi anche >>> FIDANZATINI DEL LICEO SEPARATI DAL RAZZISMO. SI RITROVANO DOPO 50 ANNI